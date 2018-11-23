Лавров и Зариф обсудили соглашение по ядерной программе Ирана

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе и сирийское урегулирование, сообщили в МИД РФ.

"Как сообщил МИД РФ, глава ведомства Сергей Лавров также проводит в пятницу в Риме переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях международной конференции "Средиземноморские диалоги". Стороны обсудили ситуацию вокруг соглашения по иранской ядерной программе и сирийское урегулирование", — говорится в сообщении дипведомства.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.