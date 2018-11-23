Лавров прокомментировал расследование дела Хашукджи

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия уважает принцип субсидиарности, который применим к любой правовой ситуации в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Принцип субсидиарности предполагает, что вопросы решаются на наиболее эффективном уровне.

"Мы отмечаем, что Саудовская Аравия продолжает вести расследование, они сотрудничают с турецкими властями. Мы хотим, чтобы итоги этого расследования были представлены. Спекулировать на том, что будет дальше — это не мое дело, честно говоря. Мы ждем результатов расследования саудитов, которые работают вместе с турецкой стороной", — сказал дипломат на конференции "Средиземноморье: римский диалог" в Риме.

"Мы предпочитаем уважать принцип субсидиарности, который применим к любой правовой ситуации в мире", — заявил он.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.