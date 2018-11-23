Лавров прокомментировал расследование дела Хашукджи

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия уважает принцип субсидиарности, который применим к любой правовой ситуации в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
"Мы отмечаем, что Саудовская Аравия продолжает вести расследование, они сотрудничают с турецкими властями. Мы хотим, чтобы итоги этого расследования были представлены. Спекулировать на том, что будет дальше — это не мое дело, честно говоря. Мы ждем результатов расследования саудитов, которые работают вместе с турецкой стороной", — сказал дипломат на конференции "Средиземноморье: римский диалог" в Риме.
"Мы предпочитаем уважать принцип субсидиарности, который применим к любой правовой ситуации в мире", — заявил он.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.