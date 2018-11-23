В МИД назвали вторжение косовского спецназа в Митровицу провокацией

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва решительно осуждает вторжение косовского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы: это очередная провокация Приштины, при этом Запад фактически не реагирует на новое обострение ситуации, заявили в пятницу в МИД РФ.

Сотрудники специального подразделения косовского МВД ROSU утром в пятницу задержали в северной части Косовска-Митровицы четверых сербов. Ранее правительство в Приштине приняло решение о поднятии пошлины на все сербские товары на 100%, после чего местные сербы запланировали мирные акции протеста в пятницу.

"Рассматриваем вторжение косово-албанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы утром 23 ноября как очередную провокацию Приштины, нацеленную на выдавливание косовских сербов из края. Очевидно продолжение курса Приштины на этнические чистки и развязывание на Балканах "торговой войны", следующее в русле решения "правительства" Косово 22 ноября о введении при ввозе на территорию края 100-процентной пошлины на сербские товары, включая продовольствие, медикаменты, печатную продукцию и т.д. Такие меры ударили в первую очередь по сербам в крае. Расчет — на создание для них невыносимых условий проживания в родных местах", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства

"Решительно осуждаем раскручивание Приштиной конфликтной спирали", — добавили в МИД РФ.

При этом в Москве недоумевают, почему международные силы для Косово, которые функционируют на основе мандата СБ ООН, фактически самоустранились от урегулирования данной ситуации.

"Складывается впечатление, что Евросоюз и США, на протяжении многих лег покровительствующие косоварам, либо не в состоянии обуздать своих "подопечных", либо потакают их агрессивной линии. На этом фоне считаем особенно важной ответственную позицию руководства Сербии, предпринимающего усилия для снижения напряженности", — подчеркнули в МИД РФ.