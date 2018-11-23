Титов рассказал о прогрессе в возвращении людей из "лондонского списка"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Еще четыре человека из "лондонского списка" могут вернуться в Россию до конца года, все ограничения для их возвращения сняты, заявил журналистам бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

"Еще четыре человека имеют свободу въезда, определяются окончательно с датами, своими собственными делами. Им возможность приезда абсолютно открыта", — сказал Титов.

"Думаю, до конца года приедут", — добавил он.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Титов объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. В четверг, 22 ноября, пресс-служба Титова сообщила, что в Россию вернулся шестой участник "лондонского списка" — бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов.

Всего в настоящее время "лондонский список" включает 52 человека, по 38 из них прорабатывается возможность возвращения в Россию.