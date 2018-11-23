Титов рассказал о прогрессе в возвращении людей из "лондонского списка"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Еще четыре человека из "лондонского списка" могут вернуться в Россию до конца года, все ограничения для их возвращения сняты, заявил журналистам бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
"Еще четыре человека имеют свободу въезда, определяются окончательно с датами, своими собственными делами. Им возможность приезда абсолютно открыта", — сказал Титов.
"Думаю, до конца года приедут", — добавил он.
Всего в настоящее время "лондонский список" включает 52 человека, по 38 из них прорабатывается возможность возвращения в Россию.