В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.
Новую волну политического кризиса в Чехии вызвало опубликованное на прошлой неделе порталом Seznam интервью с сыном премьера от первого брака, который рассказал, что с гражданином России Петром Протопоповым побывал в 2017 году в Москве, а затем в Крыму. По словам Бабиша-младшего, его якобы "похитили" и отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по делу фирмы отца "Гнездо аиста", по которому есть подозрения о финансовых махинациях.
Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения. Протопопова премьер назвал своего рода опекуном его больного сына. В связи с данным интервью, а также продолжающимся полицейским расследованием по делу "Гнезда аиста", пять оппозиционных правых партий призвали Бабиша к отставке и вынесли на обсуждение парламента вопрос о недоверии правительству.
Президент республики Милош Земан заранее заявил, что не верит в падение кабинета, однако если это все-таки произошло бы, то он поручил бы формирование нового состава правительства снова Бабишу как лидеру победившего на парламентских выборах в октябре 2017 года движения ANO.