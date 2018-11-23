В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.

Чешское телевидение вело трансляцию заседания парламента.

Новую волну политического кризиса в Чехии вызвало опубликованное на прошлой неделе порталом Seznam интервью с сыном премьера от первого брака, который рассказал, что с гражданином России Петром Протопоповым побывал в 2017 году в Москве, а затем в Крыму. По словам Бабиша-младшего, его якобы "похитили" и отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по делу фирмы отца "Гнездо аиста", по которому есть подозрения о финансовых махинациях.

Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения. Протопопова премьер назвал своего рода опекуном его больного сына. В связи с данным интервью, а также продолжающимся полицейским расследованием по делу "Гнезда аиста", пять оппозиционных правых партий призвали Бабиша к отставке и вынесли на обсуждение парламента вопрос о недоверии правительству.

Для вынесения правительству вотума недоверия оппозиции необходимо было набрать 101 голос из 200, но она смогла получить лишь 92. Против вотума недоверия проголосовали все 78 депутатов от возглавляемого Бабишем движения ANO, а также коммунисты, располагающие 15 мандатами. Имеющие столько же мандатов социал-демократы на время голосования покинули зал заседаний.

Президент республики Милош Земан заранее заявил, что не верит в падение кабинета, однако если это все-таки произошло бы, то он поручил бы формирование нового состава правительства снова Бабишу как лидеру победившего на парламентских выборах в октябре 2017 года движения ANO.