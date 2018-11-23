В секторе Газа не менее 12 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 12 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Двенадцать палестинцев получили ранения от огня израильских военнослужащих в столкновениях на восточных границах анклава", — заявил аль-Кидра.

По его словам, среди раненых есть ребенок, пуля попала ему в грудь, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

На прошлой неделе при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали по меньшей мере 40 палестинцев. Пострадавших было заметно меньше, чем в предыдущие дни, когда счет шел на сотни и были погибшие. Местные жители объясняют ослабление протестов как ненастной погодой, так и усилиями египетских посредников, работающих над проектом долгосрочного урегулирования в секторе Газа.

Вмешательство Египта остановило самый интенсивный за последние четыре года раунд вооруженного противостояния между палестинскими боевиками и израильскими военными. Первые за сутки выпустили почти 500 ракет и мин по югу Израиля, вторые — разбомбили свыше полутора сотен объектов в секторе Газа. Перемирие, уже девятое с начала года, спровоцировало коалиционный кризис в Израиле, где в знак протеста против прекращения ударов по группировкам анклава в отставку ушел русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.