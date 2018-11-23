Патрушев выразил Болтону озабоченность России планами США по размещению ПРО

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что довел до помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона озабоченность России планами Соединенных Штатов по размещению ПРО и развертыванию ударных беспилотников.

Патрушев отметил, что Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы. В частности, к ним относится возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет типа "Томагавк". Он отметил, что США также отрабатывают технологии создания запрещенных ДРСМД ракет. Также, по словам секретаря СБ РФ, США осуществляют производство и развертывание ударных беспилотников, соответствующих договорному термину "крылатая ракета".

"Указанные озабоченности доведены до помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве", — сказал Патрушев журналистам.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.