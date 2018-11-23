Япония намерена обсудить с Россией расширение инвестсотрудничества

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Япония намерена обсудить с Россией планы по расширению сотрудничества на заседании межправкомиссии, которая состоится в следующем месяце, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

"На следующем раунде межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, который пройдет в следующем месяце, я буду председателем. На этом заседании хотелось бы обсудить дальнейшие меры, направленные на расширение сотрудничества в инвестициях, в том числе в рамках плана сотрудничества из семи пунктов", — сказал Коно на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встреча Лаврова и Коно прошла на полях конференции в Риме, как сообщили по ее итогам в МИД РФ, министры обсудили также актуальные вопросы международной повестки.