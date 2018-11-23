Хуситы согласились обсудить предоставление ООН руководящей роли в Ходейде

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что руководство повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" согласилось обсудить предоставление ООН руководящей роли в йеменском порту Ходейда.

Ранее США предложили передать "нейтральной стороне" йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои.

Как сообщается, Гриффитс встретился с руководством "Ансар Алла" в четверг. Стороны обсудили, в числе прочего, меры ООН для поддержания мира в Ходейде.

"Мы договорились, что ООН должна теперь продолжать активно и срочно (вести — ред.) детальные переговоры, касающиеся руководящей роли ООН в порту", — говорится в заявлении Гриффитса, опубликованном на сайте офиса спецпосланника.

В последние недели резко обострились бои за Ходейду, где повстанцы-хуситы противостоят правительству и арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта грозит голодом миллионам жителей страны.