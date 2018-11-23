Патрушев рассказал, зачем США обвиняют Россию в несоблюдении ДРСМД

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются попыткой США отвлечь внимание от фактов нарушений, допущенных самим Вашингтоном.
Патрушев подчеркнул, что Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы, среди которых возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет типа "Томагавк". Он отметил, что дальность стрельбы этих ракет подпадает под ограничения ДРСМД.
"Кроме того, США при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывают технологии создания запрещенных Договором ракет средней дальности. Также США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину "крылатая ракета". Важно, что данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов", — добавил он.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.