У берегов Англии задержали восьмерых мигрантов

ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости. Нескольких человек, предположительно нелегальных мигрантов, задержали у юго-восточного побережья Англии, сообщило МВД Великобритании.

Около 07.00 (10.00 мск) утра в пятницу, лодка с мигрантами была обнаружена в море недалеко от города Дувр.

"Пограничное судно перехватило лодку, на которой находились восемь человек. Все они были обследованы врачами, однако медицинская помощь им не потребовалась. Впоследствии они были переданы миграционным органам для опроса", — говорится в сообщении МВД.

В операции также участвовали корабли береговой охраны.

За последние две недели на британском побережье или в британских территориальных водах были задержаны более 80 человек, пытавшихся проникнуть на территорию королевства. Большинство из них представлялись иранцами.

В связи с возросшей активностью нелегальных мигрантов британская пограничная служба увеличила количество патрулей. Пограничники отмечают, что ранее мигранты пытались проникнуть в Британию из Франции через тоннель под Ла-Маншем, прячась в грузовиках или просто пытаясь перейти по нему границу, а теперь сменили тактику и чаще прибывают на лодках.