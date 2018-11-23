Москалькова призвала ООН, СЕ и ОБСЕ повлиять на Киев в ситуации с Вышинским

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой оказать влияние на украинские власти в ситуации с арестованным руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Как сообщается на сайте омбудсмена, соответствующие обращения верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару СЕ по правам человека Дунье Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру были направлены 22 ноября.

Москалькова напомнила, что в сентябре судебное заседание по делу Вышинского было прервано из-за его плохого самочувствия, он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

"Прошу вас… по возможности обратиться к украинским властям с просьбой о допуске к Вышинскому независимых врачей для проведения обследования и оказания ему необходимой медицинской помощи", — говорится в обращениях.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.