В ЛНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"В результате обстрелов один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб", — рассказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, также во время обстрелов территории ЛНР повреждения получили четыре жилых дома, в том числе один многоквартирный, в населенном пункте Донецкий.