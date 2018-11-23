В ЛНР сообщили о гибели ополченца из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (191)

ЛУГАНСК, 23 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее в ведомстве заявили о 23 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны украинских силовиков.

"В результате обстрелов один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб", — рассказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, также во время обстрелов территории ЛНР повреждения получили четыре жилых дома, в том числе один многоквартирный, в населенном пункте Донецкий.