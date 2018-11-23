Число христиан в Ираке из-за действий ИГ* упало втрое, заявили в МИД России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число христиан в Ираке из-за действий террористов упала с 1,6 миллиона до 500 тысяч человек, большинство христианских святынь в руинах, сообщает МИД России по итогам встречи спецпредставителя президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаила Богданова с делегацией Совета лидеров христианских церквей Ирака.

"Иракские священнослужители поделились оценками нынешнего тяжелого положения христиан на Ближнем Востоке. Значительное внимание было уделено ситуации, в которой в последние годы оказалось христианское население Ирака на фоне значительного ухудшения обстановки в сфере безопасности в стране вследствие резкой активизации ИГИЛ* и других радикальных экстремистских организаций", — говорится в сообщении министерства.

"В результате варварских действий террористов большинство христианских святынь Ирака находится в руинах, а численность христиан из-за массовых гонений и истребления сократилась с 1,6 миллиона до 500 тысяч человек", — пишет МИД.

Москва как в двусторонних форматах, так и на международных площадках последовательно призывает к принятию срочных мер по облегчению трагического положения христиан на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

"В этом контексте была особо подчеркнута необходимость создания благоприятных условий для их возвращения в родные места", — сообщает российское внешнеполитиченское ведомство.

В состав иракской делегации вошли архиепископ Ирака, генеральный секретарь совета Авак Асадурян (Армянская апостольская церковь), митрополит Багдадский и Кувейтский Гаттаз Хазим (Антиохийская православная церковь), архиепископ Мосула, Киркука и Курдского автономного района Map Никодимус Дауд Шараф (Сирийская ортодоксальная церковь), епископ Эрбиля Map Абрис Юханна Тйари (Ассирийская церковь Востока), протопресвитер Сами Юнан Альфред Ибрагим (Антиохийская православная церковь) и представитель Коптской церкви в Ираке игумен Мина аль-Оршалеми.

*Террористическая организация, запрещенная в России