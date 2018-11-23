Лавров осудил политизированные оценки ситуации в Азовском море

РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Москва призывает руководствоваться не политизированными оценками, а правовым статусом Азовского моря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет нашей позиции: она была подробно изложена в заявлении министерством иностранных дел, мы привели там конкретные факты, призвали руководствоваться не некими политизированными, искусственно придумываемыми оценками, а именно правовым содержанием этой ситуации. Оно определяется договором между Россией и Украиной от 2013 года", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.