Лавров предостерег от навязывания Ливии сроков политического урегулирования

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Устанавливать искусственные сроки политического процесса в Ливии контрпродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас усилия всех внешних игроков, которые хотят помочь достичь урегулирования ливийской ситуации, направлены на общение со всеми ключевыми игроками, и это в очередной раз подтвердилось на конференции в Палермо", — сказал Лавров.

"Правильно было сделано на этой конференции — то, что касается контрпродуктивности установления каких-то искусственных сроков того или иного этапа в политическом процессе, будь то выборы или что-то иное. Прежде всего, сами ливийские игроки должны сами определить, как они будут жить в своей стране, и лишь по достижению такого понимания можно говорить о демократических процедурах, формировании новых структур власти", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.