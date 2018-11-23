Россия и Италии выступают за национальный диалог в Ливии, заявил Лавров

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Москва и Рим убеждены в необходимости решения кризиса в Ливии через национальный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России 22-23 ноября находится с рабочим визитом в Италии.

"По региональной проблематике много времени мы уделили задачам по преодолению внутриливийского кризиса. Мы убеждены в необходимости поиска общеприемлемых подходов, которые позволили бы самим ливийцам через национальный диалог определить будущее своей страны", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Он отметил, что в этой связи была подтверждена позитивная оценка конференции, которая состоялась 12-13 ноября в Палермо.

"Мы готовы и далее содействовать усилиям по скорейшему созданию условий для разрешения этого кризиса, равно как и других кризисов в регионе", — добавил российский министр.