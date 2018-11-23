В Киеве отказались обсуждать с Будапештом толкование украинских законов

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Украина не будет дискутировать с Венгрией о том, как толковать украинские законы на украинской территории, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее Климкин сообщил, Украина и Венгрия после скандала с высылкой дипломатов и двойным гражданством договорились о консульских консультациях 28 ноября в Киеве.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной. как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на украино-венгерских консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с Питером Сиярто", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.