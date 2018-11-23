В Сараево задержали подозреваемого в организации террористической группы

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) задержали в аэропорту Сараево подозреваемого в организации террористической группы и участии в теракте, сообщило ведомство.

"Сотрудники SIPA в 20.15 (22.15 мск) во вторник задержали на пункте пограничного перехода в аэропорту Сараево лицо, подозреваемое в совершении преступлений по статьям "организация террористической группы", "подготовка преступления" и "терроризм", — говорится в сообщении.

По данным боснийских СМИ, речь идет об исламском радикале Мунибе Ахметспахиче, которого правоохранительные органы подозревают в том, что с июня 2013 года он воевал в рядах террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии и Ираке.

Следствие также считает Ахметспахича участником подготовки нападения на американское посольство в Сараево 28 октября 2011 года. Теракт совершил Мевлид Яшаревич, который расстрелял из автомата здание посольства и ранил полицейского, за что судом БиГ был приговорен к 15 годам тюремного заключения. После задержания он лишь выразил сожаление, что "слишком быстро расстрелял патроны из Калашникова".

В июле 2016 года СМИ со ссылкой на правоохранительные органы БиГ сообщили, что Яшаревич вербует джихадистов среди заключенных и надзирателей в исправительном учреждении города Зеница в БиГ. Село Горня Маоча, где Ахметспахич и Яшаревич присоединились к радикальной исламистской ячейке, является, по данным правоохранительных органов БиГ, одним из главных центров вербовки и подготовки экстремистов в регионе.

*Террористические организации, запрещенные в России.