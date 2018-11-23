Убийство Андрея Карлова планировали еще летом 2016 года, пишут СМИ

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова планировали осуществить в июне 2016 года, за полгода до его убийства, сообщает агентство Anadolu в пятницу.

Ранее агентство сообщило, что турецкая прокуратура передала на рассмотрение суда дело об убийстве Карлова, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену.

Согласно обвинительному заключению, сторонники Гюлена узнали, что Карлов приглашен на традиционный ифтар (вечерний приём пищи во время священного у мусульман месяца Рамадан) для глав иностранных дипмиссий, организованный 27 июня 2016 года в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития Турции.

Согласно плану организаторов покушения, на который ссылается документ, будущий убийца посла Мевлют Алтынташ должен был войти в здание, где проходил ифтар, в качестве сотрудника службы охраны. Чтобы не привлекать внимания, Алтынташ надел значок сотрудника службы администрации премьер-министра Турции. Однако в этот день покушение не состоялось. Карлов находился за рубежом и не принял участия в ифтаре.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.