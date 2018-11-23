Убийство Андрея Карлова планировали еще летом 2016 года, пишут СМИ

АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова планировали осуществить в июне 2016 года, за полгода до его убийства, сообщает агентство Anadolu в пятницу.
Согласно обвинительному заключению, сторонники Гюлена узнали, что Карлов приглашен на традиционный ифтар (вечерний приём пищи во время священного у мусульман месяца Рамадан) для глав иностранных дипмиссий, организованный 27 июня 2016 года в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития Турции.
Согласно плану организаторов покушения, на который ссылается документ, будущий убийца посла Мевлют Алтынташ должен был войти в здание, где проходил ифтар, в качестве сотрудника службы охраны. Чтобы не привлекать внимания, Алтынташ надел значок сотрудника службы администрации премьер-министра Турции. Однако в этот день покушение не состоялось. Карлов находился за рубежом и не принял участия в ифтаре.
Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.