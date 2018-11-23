Лавров призвал как можно скорее расследовать убийство Хашукджи

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Россия ожидает результатов расследования убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, отмечает, что Эр-Рияд ведет соответствующую работу и сотрудничает с Анкарой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже высказывались, что необходимо завершить как можно скорее расследование. Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем, что они сотрудничают с турецкими властями, и будем ждать скорейшего вынесения окончательного вердикта", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.