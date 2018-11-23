Суд в Киеве перенес рассмотрение дела против капитана судна "Норд"

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела в отношении удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на 7 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба украинской прокуратуры.

"Отложили судебное заседание из-за неявки обвиняемого и его адвоката", — цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН

Как отмечается, следующее заседание суда запланировано на 12.00 мск 7 декабря.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".