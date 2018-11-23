В Берлине пройдет третий германо-украинский экономический форум

БЕРЛИН, 23 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Украины Владимир Гройсман откроют 29 ноября в Берлине третий германо-украинский экономический форум, говорится в сообщении Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики (OAOEV), распространенном в пятницу.

"Пять лет спустя после "евромайдана" в Киеве, который проложил путь к модернизации на Украине, мы проведем дискуссию в рамках пяти круглых столов с участием высоких гостей о современных шансах и вызовах для немецких предприятий в этой стране. В фокусе прежде всего находятся темы цифровизации и индустрии 4.0, сельского хозяйства, логистики, инфраструктуры и транспорта, а также коммунальных услуг, энергоэффективности и управления отходами", — говорится в сообщении организации.

По информации OAOEV, в форуме, помимо Меркель и Гройсмана, принимают участие министры финансов, инфраструктуры и сельского хозяйства Украины, а также статс-секретарь министерства экономики ФРГ Томас Барайсс и представители немецких крупных компаний.

В пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил участие Меркель в германо-украинском экономическом форуме, он добавил, что канцлер проведет также двустороннюю встречу с украинским премьером.