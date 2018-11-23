В ДНР заявили о гибели трех человек за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, пять ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 16 по 22 ноября на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, среди которых трое военнослужащих республики и два гражданских… Погибли трое военнослужащих республики", — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.