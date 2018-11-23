Лавров передал поздравления от Путина избранному президенту Ирака

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с избранным президентом Ирака Бархамом Салехом передал ему наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина, сообщает МИД РФ.

"Хотел бы передать наилучшие пожелания от президента России Путина и еще раз от себя лично поздравить Вас со вступлением в должность президента после завершения формирования новых государственных структур на основе всеобщих выборов. Мы очень рады, что этот процесс прошел успешно в отличие от некоторых других стран", — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Лавров и Салех обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также международную повестку дня.