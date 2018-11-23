Порошенко не стал прогнозировать сроки вступления Украины в ЕС

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не стал прогнозировать сроков вступления страны в ЕС, отметив только, что это вопрос недалекого будущего.

Порошенко ранее заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Он также выразил мнение, что нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий был менее скромен в своих прогнозах и заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС уже в 2025 году.

"Не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то ухватится за дату, дальше будут говорить: "предательство", "конец", "все пропало"… Я уверен, что дата зависит в том числе и от вас, уважаемая студентка третьего курса, и от второго курса… И вот когда мы все вместе объединимся, будем упорно работать, чтобы изменить страну, у них не останется выбора, потому что не может быть полноценной Европы, полноценного ЕС без Украины", — сказал в пятницу Порошенко, отвечая на вопрос студентки.

От прямого ответа президент ушел, отметив лишь, что это вопрос недалекого будущего. "Скажу так: это не вопрос десятилетий, а вопрос годов — что касается нашего членства", — сказал Порошенко.

Парламент Украины в четверг по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.