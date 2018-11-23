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Тимошенко пообещала изменить пенсионную систему на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (312)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фотоЛидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко пообещала в пятницу в случае победы на президентских выборах изменить пенсионную систему в стране и создать специальный пенсионный банк.

Девушка с флагом Украины на плечах. Архивное фото
© AP Photo / Frank Augstein
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Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года. Тимошенко ведёт активную кампанию и, по данным соцопросов, является лидером рейтингов.

"Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему, на персонифицированную. Для каждого человека, независимо от того, на пенсии ли он, в процессе трудового стажа или в самом начале, будет создан частный банковский, гарантированный государством счет", — сказала Тимошенко на презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого", подготовленной ее партией. Трансляция ведется на странице Тимошенко в Facebook.

Участники акции протеста у Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По ее словам, согласно предлагаемой пенсионной системе, будут посчитаны и частично индексированы все пенсионные взносы и будет посчитана депозитная ставка для таких счетов. "Это корреспонденция специального пенсионного банка (которого на Украине нет – ред.) и Национального банка Украины, плюс частично бюджетные расходы", — пояснила Тимошенко. Экс-премьер также отметила, что, согласно предлагаемой ею реформе, пенсионные накопления, которые не были до конца использованы человеком, перейдут в наследство его семье.

Она предложила взять в качестве примера сингапурскую модель персонифицированного пенсионного обеспечения, когда средства копятся на персональном счете человека. Тимошенко добавила, что ее команда готовит такую модель и делает необходимые вычисления.

"Мы будем готовы после выборов внедрить новую пенсионную систему, которая будет связана не с увеличением пенсионного возраста, не с уменьшением коэффициентов начисления пенсий за стаж работы, а именно с правильным вычислением", — сказала экс-премьер.

Украинский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек. По данным минсоцполитики, в результате пересчета размер средней пенсии увеличился приблизительно на 600 гривен (около 22 долларов) — до 2,4 тысячи гривен (около 88 долларов).

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