Найденные в посольстве Ватикана останки принадлежат мужчине

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Человеческие останки, обнаруженные в конце октября в ходе ремонтных работ в здании апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Италии, не принадлежат ни одной из несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году, установили эксперты-криминалисты столичной прокуратуры.

По информации из прокуратуры Рима, первые результаты проведенной в начале ноября экспертизы показали, что "фрагменты человеческих костей" принадлежат мужчине. Этот вывод был сделан на основе ДНК-анализа костного материала, собранного специалистами. Кроме того, при помощи радиоуглеродного анализа было установлено, что биологические останки относятся к периоду до 1964 года, когда обе исчезнувшие римлянки еще не родились.

Таким образом, результаты проведенных исследований убедительно доказывают невозможность того, что человеческие останки могут принадлежать 15-летней Мирелле Грегори или ее ровеснице Эмануэле Орланди, исчезнувшим в Риме в 1983 году.

Возможное похищение двух юных римлянок в свое время вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах. Некоторое время местные следователи связывали факты исчезновения Грегори и Орланди, однако позднее отказались от данной версии, и расследование каждого из этих случаев проводилось автономно.

"Дело Орланди" до сих пор считается одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. Эмануэла, которая была ватиканской подданной, 22 июня 1983 года позвонила одной из своих сестер и сообщила ей о том, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики. После этого никаких известий о девочке более не поступало.

В расследовании этого дела принимали участие не только правоохранительные органы Италии, но и различные спецслужбы, в том числе иностранные. Существовала, в частности, версия о том, что похищение Орланди было связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа. Родственники Эмануэлы не раз обращались к высокопоставленным представителям Святого престола и руководителям правоохранительных органов Италии с просьбой пролить свет на исчезновение девочки.

Именно поэтому обнаружение останков в здании нунциатуры в Риме немедленно вызвало желание следственных органов проверить, не принадлежат ли они одой из таинственно исчезнувших девочек. После того, как 30 октября служба печати Святого престола официально сообщила о странной находке, главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне направил сотрудников полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков, дав им соответствующие инструкции.

Примечательно, что некоторые видные представители Святого престола сразу же ясно дали понять, что не считают данную гипотезу достоверной. Так, бывший глава одного из трех трибуналов Римской курии, Апостольской пенитенциарии, епископ Джанфранко Джиротти заявил, что "все в Ватикане считают, что имена Орланди и Грегори не имеют ничего общего с обнаружением костей в здании нунциатуры".