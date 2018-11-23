Правящая партия Грузии расценила заявление Саакашвили как угрозу

ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладе призвал неправительственные организации дать объективную оценку заявлению экс-президента Михаила Саакашвили о планах в отношении лидера партии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Свое заявление Саакашвили сделал в ответ на инициативу властей Грузии списать банковские долги с тех, кто попал в "черный список". Речь идет о почти 700 тысячах должниках и 1,5 миллиарда лари (более 562 миллионов долларов). Это должно произойти с 15 до 31 декабря при поддержке благотворительного фонда "Карту", основателем которого является Иванишвили.

"Иванишвили действительно принесет 1,5 миллиарда лари. Но принесет не так, как это обещает "голубая лиса" (Иванишвили — Sputnik), а до 15 декабря, как только пройдут выборы и победит Гия Вашадзе. Я гарантирую", — сказал Саакашвили.

В "Грузинской мечте" эти слова восприняли как угрозу реванша "Нацдвижения" (основатель партии — Михаил Саакашвили, Григол Вашидзе — кандидат от партии на выборах президента 2018 года — Sputnik).

"Они не могут отучиться от грабежа, рэкета бизнеса. Это стиль их политической жизни", — сказал представитель парламентского большинства Давид Матикашвили.

Каладзе, в свою очередь, заявил об угрозе революции в Грузии.

"Призываю неправительственные организации дать адекватную, объективную и четкую оценку угрозе революции со стороны лидера "Национального движения" Михаила Саакашвили, о том, что до нового года он сменит власть. Четко заявляем, что власти никому не дадут возможность дискредитации избирательного процесса, дестабилизации и развития революционного сценария в стране, и на любую подобную попытку будет строжайшая реакция в рамках закона", — подчеркнул Каладзе.

Второй тур президентских выборов пройдет в Грузии 28 ноября. Гражданам придется сделать выбор между Григолом Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия".

Экс-президент страны Михаил Саакашвили, несмотря на то, что не живет в Грузии и лишился ее гражданства, остается идейным вдохновителем созданной им партии "Единое национальное движение". Она до сих пор играет большую роль в грузинской политике, являясь второй политической силой в Грузии по результатам всех опросов.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили, в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент находится во внутригосударственном розыске, а также ведутся процедуры его объявления в международный розыск.

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