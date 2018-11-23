Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.

Ранее Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну пяти книжных изданий из РФ, среди которых два — о путешествиях. По данным пресс-службы Госкомтелерадио, запрещен ввоз книг "Большая энциклопедия ножей мира", "Оружие. Большой иллюстрированный гид", "Книги о вкусной и веганской пище", а также книги о путешествиях "Гоа. Путеводитель" и "Барселона".

"Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? "Азбука в картинках" или либретто "Лебединого озера"?", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".