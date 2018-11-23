Вучич сообщил послу России об утрате доверия к миссии НАТО в Косово

БЕЛГРАД, 23 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер Ана Брнабич на встрече с послом РФ Александром Чепуриным сообщили, что потеряли доверие к контингенту НАТО в Косово из-за попустительства действиям Приштины.

Сотрудники специального подразделения косовского МВД ROSU задержали утром в северной части Косовска-Митровицы четверых сербов. В среду правительство в Приштине приняло решение о поднятии пошлины на все сербские товары на 100%, после чего местные сербы запланировали мирные акции протеста в пятницу.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Вучич и Брнабич поблагодарили посла Чепурина, за то, что Россия понимает, "что именно происходит в Косово и Метохии и насколько оказались под угрозой мир и стабильность во всем регионе". Вучич отметил, что речь идет о "до сих пор самой сильной попытке угрожать сохранению сербов в Косово".

"Президент Вучич заявил, что Сербия продолжит в нынешней ситуации поступать серьезно и ответственно, но не имеет больше причин для доверия миссии KFOR, то есть НАТО, в Косово и Метохии, так как выяснилось, что все, что они говорили о перемещении подразделений ROSU — выдумки", — цитирует Вучича пресс-служба.

Накануне представители KFOR сообщали, что ситуация под контролем и продвижения косовских спецподразделений полиции на севере края нет.

Посол Чепурин ответил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации, "что видно и из сообщения МИД РФ" и выразил уверенность, что "Сербия как серьезное государство сможет ответственно справиться с провокациями и угрозами конфронтации".