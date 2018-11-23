В Афганистане назвали факторы, препятствующие урегулированию в стране

КАБУЛ, 23 ноя — РИА Новости. Международные противоречия по поводу борьбы с терроризмом и "монопольный" образ мышления движения "Талибан" являются препятствиями для переговоров, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Афганистана Мохаммад Мохакак.

"Основное препятствие для переговоров — это различие идей, движение "Талибан" придерживается принципа монополизации, они все хотят и ничего не хотят, и смысл в том, что они все хотят силой, это, с моей точки зрения, не практично… Другое препятствие — это международные противоречия по поводу борьбы с терроризмом", — сказал Мохакак.

Он отметил, что пока не настроен оптимистично по поводу успеха переговоров в ближайшем будущем, так как за последние 18 лет результатов не было. По словам вице-премьера, сторонам нужно отказаться от предварительных условий.

"Необходимо не ставить предварительные условия, потому что предварительные условия не позволяют вести диалог… Я призываю всех, кто имеет противоположные точки зрения и свои условия, за стол переговоров", — заявил Мохакак.

Он добавил, что делегация для диалога с талибами еще не сформировалась, кандидатуры может предложить президент Ашраф Гани, но "другие полагают, что все силы должны быть представлены на переговорах", в том числе правительство, политические партии и гражданское общество.

В Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".