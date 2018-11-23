Индия подбирает площадку для новой совместной с Россией АЭС

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство Индии проводит консультации с рядом регионов для определения площадки под совместный с Россией проект по строительству новой АЭС, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

Планы возведения второй после "Куданкулам" АЭС российского дизайна в Индии существуют несколько лет. В октябре Росатом и комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о строительстве в этой стране шести энергоблоков АЭС на новой площадке — какой, названо не было, но неоднократно сообщалось, что она может быть расположена в индийском штате Андхра-Прадеш.

По словам посла, подбор площадки для новой АЭС — "не очень простой процесс из-за фактора местных условий, технических условий на местах". "Но мы твердо привержены строительству АЭС на второй площадке. Это займет некоторое время", — сказал Варма, отметив, что у властей страны "есть список штатов, где может быть построена АЭС".

"Ее невозможно построить где угодно. Центральное правительство находится в контакте с различными штатами, чтобы определить, где это возможно сделать. Ранее мы определили пару мест, но эти варианты не сработали. Поэтому мы начали составлять список снова. Выделить площадку под большие промышленные объекты в Индии сложно из-за плотности населения, но я думаю, что это только вопрос времени, когда мы определим место новой АЭС", — добавил дипломат.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.

В настоящее время "Росатом" развернул полномасштабные работы по строительству второй очереди (энергоблоков 3 и 4) АЭС "Куданкулам", идет подготовка к началу возведения третьей очереди (блоки 5 и 6) этой АЭС. Сейчас на площадке третьей очереди станции идут подготовительные работы. Планируемые даты заливки "первого бетона" (фактического начала строительства) энергоблоков №№5 и 6 — 2019 и 2020 годы соответственно.