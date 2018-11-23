В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг Гибралтара

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Работа над решением вопроса Гибралтара в рамках договоренностей о Brexit продолжается, сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.

"Работа по этому вопросу продолжается. Еврокомиссия играет роль посредника. Контакты продолжаются. Насколько я знаю, саммит пройдет в воскресенье", — ответил он на вопрос, найдено ли решение по поводу Гибрлатара в соглашении о Brexit, а также о том, может ли быть отменен саммит лидеров 27 остающихся в ЕС стран, назначенный на воскресенье.

Ранее предполагалось, что воскресный саммит ЕС одобрит договоренности о Brexit – проекты соглашения об условиях "развода", а также политической декларации о структуре будущих отношений. При этом сами переговоры о конкретных договоренностях, формирующих будущие отношения, должны начаться после того, как Великобритания станет для ЕС третьей страной, то есть после Brexit, назначенного на 29 марта 2019 года.

Испания не отказывается от наложения вето на соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit из-за разногласий по Гибралтару. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес.

Ранее испанские власти потребовали гарантий, что в документах о выходе Великобритании из ЕС будет зафиксировано право Испании вести или участвовать в переговорах с Великобританией по поводу Гибралтара. В четверг состоялся телефонный разговор между испанским и британским премьерами, в ходе которого глава правительства Великобритании Тереза Мэй отказалась выполнять условия Мадрида.