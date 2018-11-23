У США нет четкой позиции по будущему договора СНВ-3, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. США посылают противоречивые сигналы в отношении будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), у Вашингтона нет четкой позиции по многим аспектам документа, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Ермаков подчеркнул, что СНВ-3, заключенный между РФ и США, является основой стратегической стабильности, и ему пока не существует альтернативы.
"Поэтому мы все-таки рассчитываем, что тот экспертный потенциал, который имеется в США, а он действительно был и до сих пор очень силен, что он себя проявит. Поэтому нам нужно садиться за стол переговоров и решать обдуманно, в интересах России, США и всего международного сообщества", — добавил он.
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.