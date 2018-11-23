У США нет четкой позиции по будущему договора СНВ-3, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. США посылают противоречивые сигналы в отношении будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), у Вашингтона нет четкой позиции по многим аспектам документа, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Сигналы противоречивые. По многим аспектам и этого договора у администрации США нет позиции. Это впервые, наверное, в истории последних десятилетий, когда у столь мощного ракетно-ядерного государства, постоянного члена СБ ООН, нет позиции по исключительно важным вопросам международной безопасности и стратегической стабильности", — сказал он.

Ермаков подчеркнул, что СНВ-3, заключенный между РФ и США, является основой стратегической стабильности, и ему пока не существует альтернативы.

"Поэтому мы все-таки рассчитываем, что тот экспертный потенциал, который имеется в США, а он действительно был и до сих пор очень силен, что он себя проявит. Поэтому нам нужно садиться за стол переговоров и решать обдуманно, в интересах России, США и всего международного сообщества", — добавил он.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.

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