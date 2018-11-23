Россия готова обсуждать с США озабоченности по ДРСМД, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова обсуждать с США озабоченности по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), возможно, вырабатывать дополнительные договоренности в рамках договора, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Сами американцы нам еще в начале 2000-х годов подавали сигналы, что они собираются выходить из договора. Причем был момент, когда они хотели, чтобы мы об этом объявили, а они нас, якобы, поддержали бы. Мы им объяснили, что этого мы делать не будем, так как договор является одной из основ контроля над вооружениями. Причем не только в двустороннем российско-американском формате, но и на глобальном уровне", — сказал он.

По словам Ермакова, у Москвы "никогда и мысли не было выходить из ДРСМД". РФ строго выполняет все обязательства в рамках документа и предпринимает все возможные усилия, чтобы уговорить США, делать то же самое. Он подчеркнул, что ДРСМД – это одно из немногих успешных соглашений в области реального ядерного разоружения, и необходимо работать над его усилением.

"А если у кого-то есть какие-то озабоченности, то надо их обсуждать в имеющихся форматах. И если кто-то хочет сделать что-то дополнительное, привлечь кого-то из других ракетных держав в подобные обязательства, то мы это только приветствовали бы", — сказал он.

Дипломат напомнил, что Россия в 2007 году предложила сделать обязательства по этому договору глобальными. Это предложение было поддержано американской стороной, в пользу такой возможности выступала Франция. Но оно так и не было реализовано.

"Если у американцев есть на этот счет озабоченности, то это не повод для того, чтобы ломать имеющееся, а хорошая возможность нам всем поработать. Может быть, удастся сделать какие-то дополнительные договоренности на этот счет. Мы такую работу только приветствовали бы. Но это не значит, что нужно Россию в чем-то обвинять и ломать договор", — сказал он.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

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