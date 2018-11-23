В ДНР опасаются усиления обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин опасается увеличения числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе после поставок Киеву из Польши боеприпасов для минометов.

По данным Басурина, в середине ноября одна из польских компаний отправила Киеву более 23 тысяч мин для 60-миллиметровых минометов и в ближайшее время эти боеприпасы поступят в подразделения силовиков в Донбассе.

"В этой связи мы ожидаем усиления минометных обстрелов наших прифронтовых поселков на мариупольском направлении, в том числе, с применением западных образцов вооружения, что будет демонстрировать прямое участие иностранного государства во внутреннем конфликте Украины против населения Донбасса", — заявил Басурин.