Россиянка, у которой в Финляндии изъяли ребенка, не обращалась в посольство

ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя — РИА Новости. Гражданка России Лидия Павловская, которая 19 лет проживает в Финляндии и чьи двое детей уже находятся на попечении финских социальных служб, не обращалась в консульство или посольство России за помощью, рассказали РИА Новости в пятницу в российской дипмиссии.

Ранее стало известно, что 29 октября органы опеки Финляндии изъяли пятилетнюю дочь гражданки России Лидии Павловской и поместили девочку в приемную семью. Девочка не имеет гражданства России и является подданной Финляндии. Три года назад у Павловской был изъят сын, который также не имеет российского гражданства. В настоящее время с матерью проживает еще один 11-летний сын, имеющий двойное гражданство России и Финляндии.

"В связи с обращениями в наш адрес представителей СМИ относительно изъятия у россиянки в Финляндии несовершеннолетнего ребенка, имеющего только гражданство Финляндии, сообщаем следующее. В настоящее время сотрудники посольства находятся в контакте с гражданкой России по этому вопросу, связались также с представителями финских социальных служб. Консульский отдел готов оказать всю необходимую помощь для защиты прав и интересов проживающих в Финляндии российских граждан. Ранее обращений к нам о содействии от российской гражданки в связи с данной ситуацией не поступало", — отметили в посольстве России.

Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами не редки. Финский омбудсмен по правам ребенка Туомас Курттила отмечал, что система защиты детей Финляндии действует на основании законодательства страны и опирается на компетентность занятых в ней профессионалов в целях обеспечения интересов ребенка без национальных признаков, и решение об изъятия ребенка из семьи под опеку принимает только суд.