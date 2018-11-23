Экс-президент Черногории назвал суд о попытке переворота в стране фарсом

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Суд о попытке госпереворота в Черногории, в подготовке которого спецпрокуратура страны обвиняет граждан РФ, является невиданным фарсом, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Черногории и бывший глава правительства Союзной республики Югославия Момир Булатович.

Правоохранительные органы Черногории в день парламентских выборов 16 октября 2016 года задержали два десятка человек по подозрению в организации вооруженного переворота. Власти страны после этого многократно обвиняли Москву в причастности к попытке путча. Россия обвинения неоднократно отвергала. Суд продолжается до сих пор.

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич в октябре заявил, что не связывает обвинения в попытке организации путча с Россией в целом, по его словам, речь идет лишь об "отдельных сотрудниках служб безопасности".

"Ход суда показал, что речь идет о невиданном фарсе. Этот процесс – оскорбление здравого рассудка. Не существует ни одного единственного доказательства, указывающего на намерение совершить госпереворот. А когда нет намерения — нет ответственных лиц", — заявил бывший черногорский президент агентству.

На официальном сайте Высшего суда Черногории первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

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