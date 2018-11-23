Плацкарт по-японски: последний поезд из прошлого

ТОКИО, 23 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. На неделе Российские железные дороги представили интерьер нового, более комфортного плацкартного вагона. А как обстоит с этим дело у самой технологичной нации мира? Поезда для японцев – это прежде всего электрички или скоростные экспрессы Синкансэны, а путешествие в "спальном поезде" – в купе или плацкарте – превратилось в экзотику и туристический вояж.

Компания West Japan Railway Company, которой принадлежит фактически последний регулярный "спальный поезд", рассказала РИА Новости, в каких условиях и за какую цену можно совершить незабываемое путешествие и приобрести редкий для японца опыт – провести ночь в вагоне поезда.

Купе или плацкарт?

Единственным японским "спальным" поездом, курсирующим на регулярной основе по расписанию, а не по прихоти туристических компаний и в зависимости от укомплектованности группы, считается Sunrise Izumo. Он выходит со станции Токио в 22 часа, а утром к 9-10 часам доставляет пассажиров или в Такамацу на острове Сикоку, или в Идзумо на западном побережье основного японского острова Хонсю.

Провести параллели с привычным российским делением на спальный вагон, купе и плацкартный вагон в случае с Sunrise Izumo непросто. Спальных вагонов класса "А" всего два, в каждом по шесть купе. Все они одноместные, оснащены довольно широкой кроватью, столиком, умывальником и внешне больше похожи на номер в отеле, чем на купе поезда. Категория класса "Б" тоже сильно отличается от наших представлений о купейных вагонах, в нем четыре разновидности. "В зависимости от потребностей клиентов мы постарались учесть все возможные комбинации", — сказал РИА Новости представитель компании West Japan Railway (West JR) Хирофуми Вакидзоно.

Это два вида одноместных купе с небольшими отличиями по размеру и оснащению, и два вида двухместных купе, одно из которых больше похоже на двухместный номер в гостинице, а второе за счет верхней и нижней полок — на купе в нашем понимании. Таких вагонов в Sunrise Izumo больше всего — на весь поезд шесть, а самих купе класса "Б" – 26. Самое дешевое из одноместных купе этого класса не совпадает с обычными представлениями о комфорте, так как, несмотря на то, что пространство отделяется от коридора дверью, оно настольно тесно и ограниченно, что вполне может быть названо плацкартой улучшенной комфортности. Потолки высотой около 175 сантиметров (это объясняется не ростом пассажиров, а тем, что многие вагоны двухэтажные), и сами размеры купе, почти точно совпадающие со спальным местом, могут стать испытанием для пассажиров, страдающих клаустрофобией.

Плацкартных вагонов "ноби-ноби" (дословно можно перевести как "потягушечки", от глагола "нобиру" — вытягиваться, растягиваться) всего два по 28 мест в каждом. Это нижние и верхние полки, напрочь лишенные перегородок. От коридора или от соседа можно отделиться занавеской. Это тем более актуально, что отдельных мест для мужчин и женщин там нет.

РЖД на этой неделе представили интерьер нового плацкартного вагона. А так выглядит японский аналог — "ноби-ноби". Дословно слово можно перевести как "потягушечки". В компании, как показалось РИА Новости, постеснялись показать фото своих плацкартов, увидев новый российский вариант pic.twitter.com/g7VFDdVQQZ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 23 ноября 2018 г.

"Нет, там не татами (традиционные японские соломенные циновки – ред.), а коврики", — пресек попытку найти аутентичность представитель West JR. – "Там можно не только лежа путешествовать, сесть тоже можно", — решительно отмел он все сомнения в способности "ноби-ноби" вместить пассажира в положении "сидя".

Возможно, испытывая гордость за компанию, он стесняется этих простеньких полок без особых удобств, столь контрастирующих со сдержанным лоском вагонов класса "А" и подчеркнутым современным минимализмом купе класса "Б". Сначала он даже сделал вид, что не заметил вопросов о вагонах "ноби-ноби". В "ноби-ноби" постельное белье не выдается, только одеяла, подушек тоже нет.

Что почем?

Между тем, подобные спальные места пользуются большим спросом за счет относительно невысоких цен для такого длительного путешествия – за ночь поезд преодолевает расстояние почти в 1000 километров. Для пассажиров из плацкарты "ноби-ноби" поездка, включая оплату спального места, обойдется в 15 тысяч иен (8700 рублей). Это почти в два раза меньше, чем место в спальном вагоне (25 тысяч иен – 14500 рублей), и на 30% меньше, чем самая дешевая кабина класса "Б".

Куда уходят поезда?

И все-таки, несмотря на все новшества в дизайне и отделке, Sunrise Izumo — все-таки поезд из прошлого. Золотой эрой "спальных" поездов стали 1950-60 годы. Страна возрождалась после войны, люди стали активнее путешествовать, и такие поезда были широко распространены. А затем с 1970-х и в 1980-е годы спешащие пассажиры пересели на скоростные поезда Синкансэн и самолеты. Время, затраченное на путешествие с возможностью поспать в дороге, стало непозволительной роскошью.

В последние несколько лет со сцены сошли еще несколько "спальных" поездов. Вместо них появились и стали пользоваться ажиотажным спросом так называемые круизные поезда. Они относятся к категории "люкс", не курсируют на постоянной основе, а являются частью путешествия, которое время от времени предлагают железнодорожные и туристические компании. Путешествие на 3-5 дней в фешенебельном купе такого поезда стоит более 2000 долларов, и почти всегда билеты бывают раскуплены заранее не только японскими, но и иностранными туристами.

Возможно, именно этой ностальгией и невозможностью удовлетворить любовь к размеренным путешествиям в "спальных поездах" объясняется и желание многих японцев "хотя бы раз в жизни прокатиться по Транссибирской магистрали, но обязательно от самого начала". Об этой мечте доводилось слышать от японцев разных возрастов и разного рода занятий – "ехать, слушать стук колес, смотреть на меняющиеся пейзажи". В реалиях японской жизни именно это – возможность потратить драгоценное время на то, чтобы смотреть из окна поезда на пробегающие мимо города, встречать восходы и закаты на разных широтах и никуда не спешить – и есть роскошь, не сравнимая с самым дорогим купе самого роскошного поезда.