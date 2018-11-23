Россия пока не получила от США официального уведомления о выходе из ДРСМД

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия пока не получала от США официального уведомления о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не сможем не реагировать на существенные изменения военно-политической обстановки, если вслед за объявлением о намерении выйти из ДРСМД последуют конкретные материальные шаги. Но в чем будет состоять наша реакция, как мы вновь отбалансируем систему (стратегической стабильности — ред.) и обеспечим нашу безопасность, в каких условиях, это отдельный вопрос. Сейчас говорить на эту тему можно на уровне рассуждений общего плана", — сказал Рябков.

"Специалисты, которые занимаются военным планированием, которые анализируют военно-технические последствия тех или иных шагов, сделают это гораздо более квалифицированно, причем в надлежащий момент. Сейчас этот момент не настал. Мы даже не получили официальное уведомление от США о выходе из договора", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.