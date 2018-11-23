Власти Таджикистана впервые прокомментировали сообщения о бунте в колонии

ДУШАНБЕ, 23 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что в ходе бунта заключенных в колонии города Худжанд на севере республики погибли двое сотрудников исправительного учреждения и 21 бунтовщик, пятеро охранников были госпитализированы.

Таким образом власти Таджикистана впервые прокомментировали информацию о бунте. В ноябре источник в правоохранительных органах Согдийской области сообщил РИА Новости, что один из заключенных, член террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) смог разоружить охранника, отобрав у него автомат, к нему присоединились другие заключенных, они напали на охранников и надзирателей, захватив один из корпусов колонии. В результате штурма спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

По словам Мухриддина, в бунте участвовали, в основном, отбывающие наказание за терроризм, в том числе, сторонники ИГ*. "Во время бунта был уничтожен 21 заключенный, были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу", — приводит слова министра в департаменте информации МИД Таджикистана. Мухриддин находится в Брюсселе для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств в формате ЕС – Центральная Азия, уточнили РИА Новости в департаменте.

Министр отметил, что охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. "Но заключенные продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега. Двенадцать из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГ*, трое были членами экстремистских групп "Джамаат Ансаруллах", "Джундуллах" и "Исламского движения Узбекистана"*. Остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", — сказал глава МИД Таджикистана.

Как сообщили РИА Новости в областном суде Согдийской области, в отношении семи сотрудников колонии в Худжанде, где в ночь на 8 ноября произошел бунт, возбуждены уголовные дела по обвинению в халатности во время исполнения ими служебных обязанностей. По словам собеседника агентства, горсуд Худжанда выдал санкции на их арест.

"В отношении начальника колонии Файзулло Сафарзода, начальника отдела по обеспечению правопорядка Дилшода Собирова и еще пяти сотрудников возбуждено уголовное дело по статье 322 часть 2 УК ("халатность")", — сообщил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России