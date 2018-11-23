Ярошенко пожаловался на недостаточную медпомощь в американской тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, жалуется на неудовлетворительную медицинскую помощь и пишет обращения в администрацию тюрьмы, сообщила РИА Новости супруга летчика Виктория Ярошенко.

"У него зубы болят, никто ничего не делает. Он пишет обращения в администрацию тюрьмы, чтобы ему пролечили зубы, но они только предлагают вырывать, на что он не согласен", — сказала она, добавив, что лечения у Ярошенко требуют уже практически все жевательные зубы из-за отсутствия кальция в рационе.

Кроме того, по словам жены, у Константина все еще сохраняются проблемы с желудком. "Ему нужно восстанавливать микрофлору желудка после антибиотиков, но ему не дают эти лекарства", — отметила она. В целом условия содержания в тюрьме Данбери гораздо хуже, чем в Форт-Диксе, но отношение охранников "более человечное", добавила Ярошенко.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), куда он был переведен летом из Форт-Дикса.