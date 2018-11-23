ООН отправила в Донбасс 20 грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (186)

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправила в Донбасс 20 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В общем оформлено более 208 тонн груза", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.