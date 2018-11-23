Силовики почти 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (186)

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 17 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, зенитных установок, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 134 единицы", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.