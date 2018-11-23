В Карачи ликвидировали террористов, напавших на консульство Китая

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Полиция Пакистана ликвидировала трех террористов, совершивших нападение на консульство Китая в пакистанском городе Карачи, в результате которого погибли два полицейских, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Глава полиции Карачи также сообщил телеканалу, что у террористов находились при себе пояса смертников и оружие.

Ранее сообщалось, что группа из трех нападавших устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. На место инцидента вызваны подразделения полиции и спецназа. По данным ТВ, в результате столкновения с нападавшими двое полицейских погибли, еще один ранен. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники в силовых структурах, все сотрудники консульства находятся в безопасности.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" (АОБ).