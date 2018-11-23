СМИ: нацассамблея ЮАР утвердила правила процедуры импичмента президента

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нижняя палата парламента ЮАР — национальная ассамблея — единогласно утвердила в четверг правила проведения процедуры импичмента президента республики, сообщает местный портал News24.

По информации портала, отныне, в соответствии с одобренными новыми правилами, любой член национальной ассамблеи сможет инициировать процесс проведения импичмента президента в рамках статьи 89 конституции ЮАР.

После того, как соответствующее предложение будет направлено председателю национальной ассамблеи, оно будет передано группе из трех независимых экспертов по правовым вопросам, которые в течение 30 дней будут решать, достаточно ли имеется поводов для импичмента президента.

В дальнейшем, в случае положительного решения независимых экспертов и национальной ассамблеи, вопрос о лишении президента полномочий будет рассматриваться в специальном комитете по импичменту, который по итогам своей работы будет выносить национальной ассамблее рекомендацию.

Несмотря на то, что возможность импичмента закреплена в конституции ЮАР, отсутствие четко прописанных процедур затрудняло запуск этого механизма.

Согласно статье 89 конституции ЮАР, решение об отстранении президента от должности может быть принято на основании серьезного нарушения главой государства конституции или законодательства страны, а также в случае совершения серьезного правонарушения или в результате неспособности президента исполнять свои полномочия.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, которого обвиняли в коррупции, ушел в отставку добровольно. Пятнадцатого февраля после отставки Зумы новым президентом ЮАР был избран Сирил Рамафоса.