Задержанного из-за взрывных устройств в доме в Лондоне отпустили под залог

ЛОНДОН, 23 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Мужчина, задержанный после обнаружения взрывных устройств в одном из домов на севере Лондона, отпущен в четверг вечером под залог, сообщил Скотланд-Ярд.

Полиция Лондона задержала в четверг утром 48-летнего мужчину в рамках расследования дела, возбужденного после обнаружения в одном из домов в британской столице двух самодельных взрывных устройств.

"Задержанный был помещен под стражу в полицейский участок на юге Лондона, позже ему предъявили обвинения в хранении наркотиков. Он был отпущен под залог до конца декабря", — говорится в полученном РИА Новости сообщении полиции.

Полиция подчеркивает, что на начальной стадии расследования невозможно сказать, связан ли подозреваемый с какой-либо террористической организацией и представляли ли его действия угрозу общественной безопасности.

Два взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона в среду утром. Весь день полиция проводила обыск в помещении и исследовала взрывные устройства. Вокруг дома, где были обнаружены устройства, до вечера располагался полицейский кордон, местные жители были эвакуированы. Следствие пока не выступало с предварительным выводами расследования.