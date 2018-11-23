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Гибралтар готов обсуждать с Испанией все проблемы, но не суверенитет

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (691)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара. Архивное фотоВид Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 23 ноя – РИА Новости. Гибралтарские власти готовы напрямую обсуждать все проблемы с испанским правительством во время и после выхода Великобритании из ЕС, однако вопрос суверенитета обсуждению не подлежит, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй накануне саммита ЕС по Brexit проведет переговоры с Юнкером

Ранее Испания заявила, что не поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях, если в них не будет закреплено ее право участвовать в переговорах с Великобританией по вопросу Гибралтара. Кроме того, премьер Педро Санчес заявил, что вопрос о совместном суверенитете Великобритании и Испании над Гибралтаром должен стать предметом обсуждения "в течение переходного периода" (выхода Великобритании из ЕС).

"Несмотря на угрозы, с которыми мы столкнулись, вызовы, которые мы преодолели, и заявления некоторых о том, что Brexit станет для Испании лучшей возможностью за последние 300 лет получить суверенитет над Гибралтаром, или хотя бы частью его, Гибралтар, несмотря ни на что, будет включен в соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и переходный период", — заявил Пикардо, выступая в гибралтарском парламенте. Его заявление распространила пресс-служба правительства Гибралтара.

По его словам, это станет "гарантией уверенности" для компаний и жителей по меньшей мере до 31 декабря 2020 года, "во время которого будут обсуждаться будущие отношения Великобритании – включая Гибралтар – и ЕС". По его словам, Гибралтар "не может быть отдельной частью соглашения".

Флаги Европейского союза и Великобритании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный министр заявил, что претензии Испании по поводу необходимости отдельного упоминания Гибралтара в документах не обоснованы, поскольку об этом не шла речь на переговорах "на этой фазе".

Он также добавил, что Гибралтар заинтересован в сотрудничестве с Испанией более чем с любой страной ЕС, поскольку она "с точки зрения географии, дверь в Европу". "Поэтому наше желание продолжать переговоры о будущем и работать напрямую с Испанией", — добавил он. "Никто не должен думать, что мы интерпретируем какую-либо часть соглашения как возможность избежать этой … политической реальности. Нам не нужно вето, чтобы сесть за стол переговоров", — заявил Пикардо.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года. В четверг проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit был согласован на уровне переговорщиков. Ранее стороны также согласовали проект договора о "разводе", который должен быть рассмотрен главами государств на саммите в воскресенье. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Португалии: соглашение по Brexit должно удовлетворять все страны
Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.

Испания ранее согласовала с Великобританией протокол по Гибралтару, который должен стать частью соглашения по Brexit, ряд меморандумов по отдельным вопросам и соглашение по налогам.

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