Чешский парламент будет голосовать о недоверии правительству

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты чешского парламента проведут в пятницу специальное заседание, на котором по требованию оппозиции будет рассматриваться вопрос о недоверии правительству премьера Андрея Бабиша.

Новую волну политического кризиса в Чехии вызвало опубликованное на прошлой неделе порталом Seznam интервью с сыном премьера от первого брака, который рассказал, что с гражданином России Петром Протопоповым побывал в 2017 году в Москве, а затем в Крыму. По словам Бабиша-младшего, его якобы "похитили" и отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по делу фирмы отца "Гнездо аиста", по которому есть подозрения о финансовых махинациях. Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения. Протопопова премьер назвал своего рода опекуном его больного сына.

В связи с данным интервью, а также продолжающимся полицейским расследованием по делу "Гнезда аиста", пять оппозиционных правых партий призвали Бабиша к отставке и вынесли на обсуждение парламента вопрос о недоверии правительству.

Однако расклад политических сил в парламенте не благоприятствует оппозиции. Для вынесения правительству вотума недоверия ей необходимо заручиться голосами 101 депутата из 200, но она располагает лишь 92. Возглавляемое Бабишем движение ANO представлено в парламенте 78 депутатами, 15 мандатов — у входящих в правящую коалицию социал-демократов, столько же имеют коммунисты, которые негласно поддерживают нынешнее правительство, сформированное в июне.

После проведенных руководством компартии на этой неделе нескольких заседаний с бурным обсуждением ситуации, а также встречи их лидера Войтеха Филипа с президентом республики Милошем Земаном коммунисты в итоге решили сохранить верность существующему кабинету. При этом, как всегда, Филип может положиться на дисциплинированное исполнение депутатами воли руководства партии.

Иное решение приняли соратники премьера Бабиша по правящей коалиции – социал-демократы. Их лидер, он же первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек высказался в среду за сохранение коалиционного кабинета, но с заменой премьера, которого мог бы сменить кто-либо из сподвижников Бабиша по движению ANO. Чтобы кто-либо из социал-демократов в тайном голосовании ненароком не поддержал отставку правительства, Гамачек решил, что будет лучше, если его однопартийцы на время голосования покинут зал заседаний.

В свою очередь президент Земан заявил, что не верит в падение кабинета, однако если это все-таки произойдет, то он поручит формирование нового состава правительства снова Бабишу, как лидеру победившего на парламентских выборах в октябре 2017 года движения ANO.